«البروي» مديرا لأمن الإسكندرية.. خدم في 3 محافظات قبل تولي منصبه الجديد

تقلد اللواء خالد البروي، منصب مدير أمن الإسكندرية، وذلك خلفا للواء محمود أبو عمرة، وذلك بعدما أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرارا بتعيينه، بعدما شغل عددا من المناصب القيادية الأمنية في عدد من المحافظات.

من هو اللواء خالد البروي مدير أمن الإسكندرية الجديد؟

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، السيرة الذاتية عن اللواء خالد البروي مدير أمن الإسكندرية الجديد، وهو الذي شغل منصب حكمدار مديرية أمن الجيزة وهو الذي عمل مسبقا مساعد مدير أمن الشرقية كما عمل سابقا في مديرية أمن الإسماعيلية.

حركة ضباط الشرطة 2022

وارتكزت الحركة العامة لضباط الشرطة 2022 التي جاء من ضمنها تعيين اللواء خالد البروي، منصب مدير أمن الإسكندرية، على تصعيد عدد من القيادات الصف الثاني، إلى المناصب القيادية واختيار عناصر ذوي خبرات واسعة لتولي مناصب مساعدي الوزير ومديري إدارات لتحقيق إستراتيجية الوزارة.

ويأتي ذلك إدراكاً لأهمية وقيمة مواصلة تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية والتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية.

أهداف حركة تنقلات الداخلية 2022

يذكر أنه جاءت أبرز مؤشرات حركة تنقلات الداخلية 2022، التي جاء من ضمنها تعيين اللواء خالد البروي، منصب مدير أمن الإسكندرية، على نحو تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، و مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط ، في إطار القواعد تحقيقاً للاستقرار الاجتماعى والنفسى والوظيفي.

واحتاجت الإسكندرية إلى عملية التغيير في الوقت الراهن بعدما قضى اللواء محمود أبو عمرة أكثر من عام، وذلك من أجل تجديد الدماء وهو ما حدث اليوم في عمليات تنقلات الداخلية 2022.