«الجيل الديمقراطي» بالدقهلية يناقش دور الأحزاب في صنع السياسات العامة

نظم حزب الجيل الديمقراطي في محافظة الدقهلية، برئاسة الدكتور حسن هجرس أمين عام المحافظة وعضو الهيئة العليا للحزب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا سياسيا عن مفهوم المشاركة السياسية، بحضور عدد كبير من أبناء المحافظة؛ استكمالا للحملة الإعلامية التى أطلقتها لجنة الإعلام بالحزب من منطلق المسئولية للحزب في جذب الشباب للمشاركة السياسية.

أهمية المشاركة السياسية للمواطن

وأكد «هجرس»، أهمية الأحزاب السياسية ودورها في عملية صنع السياسات العامة في الدولة، باعتبارها إحدى قنوات المشاركة السياسية للمواطن، والاتصال السياسي المنظم في المجتمع، فهي تقوم بالتعبير عن اهتمامات الأفراد وحاجاتهم العامة والعمل على تحقيقها من قِبَل الحكومة، بفضل الدور الذي تمارسه الأحزاب في صنَّاعة السياسة العامة ، وكذلك نقل رغبات وسياسات الحكومة إلى المواطنين.

وأضاف، أن الحزب يشير إلى التعددية، من حيث تباين الأيديولوجيات ووجهات النظر والبرامج والوسائل، وبذلك فإن الحزب يمثل آراء وأفكار أعضاءه في شكل متناسق يختلف عن الجمعيات التعاونية، والنقابات والجمعيات الأهلية ، التي تتبنى دور خدمي ومجتمعي.

رسم السياسات العامة للدولة

من جانبه، قال الدكتور محمد حجازي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومستشار أمانة الحزب بالدقهلية ، إن الأحزاب السياسية جماعة منظمة من الأفراد تهدف لاكتساب وممارسة السلطة السياسية، أو هي كل تجمع بين أفراد يؤمنون ببعض الأفكار السياسية، ويعملون على تحقيقها، وذلك بجمع أكبر عدد من المواطنين حولها، والسعي للوصول إلى السلطة.

وأضاف أن الأحزاب السياسية المعاصرة تعتبر من أهم الآليات ذات التأثير المباشر على سير وحركية النظام السياسي فهي ضمان استقراره و استمراره؛ وذلك نظرا للدور المهم التي باتت تؤديه في تنشيط الحياة السياسية من جهة، وفي عملية رسم السياسات العامة للدولة؛ مؤكدا دورها أضحى ينعكس بالإيجاب أو بالسلب على فاعلية النظام السياسي و طبيعته، ناهيك عن مشاركتها في عملية رسم و صنع السياسات العامة للدولة وفي كافة المجالات السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية و الثقافية.

وأضاف : تعتبر السلطة التشريعية في الوقت الحاضر أهم السلطات في الدولة؛ فهي التي تقوم بسن القوانين أي بوضع القواعد العامة الملزمة للأفراد، وتكون المساهمة في هذه السلطة عن طريق مشاركة الأفراد في الحياة الحزبية والسياسية للدولة، وذلك في إطار المشاركة السياسية التي بواسطتها يتم المشاركة في صناعة القرار السياسي وخاصةً صنع ورسم السياسات العامة التي تهمه وتخصه والتي تهم وتخص المجتمع عامة، وذلك عن طريق التمثيل في المؤسسات السياسية المُنتَخَبة والتي تعبر عن اهتماماته أو جزء منها.

وتحدث الدكتور محمد العشري أستاذ إدارة الأعمال وأمين لجنة التعليم العالي بالحزب، عن الدور الوطني الذي يقوم به الحزب في رفع درجة الوعي والتثقيف والتدريب لكافة شرائح المجتمع في شتى المجالات من خلال مراكز الإعلام الموجودة بكل المحافظات، مؤكدا جميعا شركاء في الوطن ومسؤولين على سلامته والحفاظ على مقدراته ومكتسباته، إلى جانب تحسين المستوى السياسي والاجتماعي لدى المجتمع لتولي مهام الدفاع عن القضايا السياسية التي تواجه المجتمع كالفقر والبطالة، ضرورة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة، سياسياً، واجتماعياً، واقتصادياً؛ وإرساء لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

وفى ختام الندوة تم تكريم بعض شباب الحزب لمشاركته الفاعلة في انتخابات الرئاسة، وتم عرض فيلم تسجيلي عن تلك التحديات والإنجازات الكبيرة التى شهدتها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.