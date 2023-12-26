رئيس حزب «الجيل»: مبادرة حياة كريمة رفعت مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجا

أكد ناجي الشهابي رئيس حزب «الجيل»، أهمية التحول التنموي الذي أحدثته حياة كريمة في تطوير القرى المصرية، منذ إطلاقها في 2 يناير 2019، وتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، مشيرًا إلى أن المبادرة استهدفت التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وحققت التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا؛ وأسهمت إلى حد كبير في القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين في قرى المبادرة، منوها إلى أنها ارتفعت بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر التي استفادت من المبادرة.

أضاف «الشهابي» لـ«الوطن»، أن مبادرة حياة كريمة استطاعت توفير فرص عمل للمواطنين وهو ما ينعكس على تحسين مستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية، موضحًا أن المبادرة نجحت فى سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، لافتا إلى أنها دشنت مشروعات خدمية متنوعة لدعم مرافق القرية وتوفير فرص عمل لشبابها وهو ما عزز من السلام الاجتماعي وحقق المساواة بين المقيمين في المدن ويحظون بمختلف الخدمات، والمقيمين في القرى.

أكد أن مبادرة حياة كريمة حققت من ناحية أخرى التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر مشيدا بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبالدور الكبير الذي بذله في هذا الإطار.