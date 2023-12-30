انطلاق امتحانات صفوف النقل بالثانوية الأزهرية في جنوب سيناء.. علمي وأدبي

انطلقت، في التاسعة من صباح اليوم السبت، امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الثانوية الأزهرية، بقسميها العلمي والأدبي، ‏للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري، والتي من المقرر أن تنتهي 9 يناير 2024.

وقال مضر عبد السميع نوار، مدير عام منطقة جنوب سيناء الأزهرية، إن طلاب الصف الأول الثانوي بالقسم الأدبي يؤدون اليوم الامتحان في مادتي الفقه وعلم النفس، ‏بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي بالقسم العلمي، الامتحان في مادتي الفقه والجبر وحساب ‏المثلثات، أما طلاب الصف الثاني الثانوي بالقسم الأدبي، فيؤدون الامتحان في مادتي الفقه ‏والعروض والقافية، بينما ‏يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي بالقسم العلمي الامتحان في مادتي ‏الفقه والجبر.‏

تعليمات خاصة بالامتحانات

وأكد مدير المنطقة الأزهرية، توفير كل الاحتياجات اللازمة للطلاب والمراقبين داخل اللجان، وتذليل العقبات وتوفير ‏المناخ المناسب للطلاب والطالبات، المؤديين للامتحانات، والتنبيه على رؤساء اللجان والمراقبين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، والتي أصدرتها الإدارة المركزية للتعليم الأزهري.

الإجراءات المتبعة لسير عملية الامتحانات

وأشار «عبد السميع» إلى تأمين مراكز الأسئلة والمنشآت التابعة لها، ‏بالتعاون مع مديرية الأمن، وتشكيل لجان أمن بالمعاهد الأزهرية، لتنظيم دخول الطلاب للجان، ‏والكشف عن وسائل الغش، وسيتم اتخاذ التدابير الصحية اللازمة بالتعاون مع مديرية الصحة التابعة لكل إدارة، للمحافظة على أمن وسلامة الطلاب.