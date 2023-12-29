«النقل» تستعرض فيديو لكوبري المضيق بمحافظة أسوان.. طوله 650 مترًا

نشرت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، فيديو لكوبري المضيق بمحافظة أسوان، بعد انتهاء شركة النيل العامة للإنشاء من تنفيذه، هو وكوبري السيل، وفقاً لقياسات الجودة العالمية لتحقيق التنمية الشاملة.

تحقيق السيولة المرورية

أكدت وزارة النقل في بيان، أن الكوبري يأتي بهدف إلغاء مزلقانات السكك الحديدية في منطقتي السيل والمضيق، لتحقيق السيولة المرورية، لتوفير أعلى معدلات السلامة والأمان وتجنب وقوع الحوادث، موضحة أن تشغيل هذه النوعية من الكباري يأتي في إطار تنفيذ خطة وزارة النقل لإنشاء عدد 33 كوبري أعلى المزلقانات. والتي تمثل المزلقانات الأكثر خطورة.

معلومات عن كوبري المضيق

- جرى إنشاؤه أعلى مزلقان المضيق بقرية الكاجوج بمحافظة أسوان.

- طول الكوبري يبلغ، 650 مترا بعرض 19.2 متر بعدد 2 حارة مرورية في كل اتجاه.

- جرى إنشاء طرق سطحية يمين ويسار الكوبري، بطول 3.5 كيلومتر بعرض 7.5 متر

- سيسهم الكوبري في فك الاختناقات المرورية، التي كانت تحدث عند غلق المزلقان.

- يسهم الكوبري في تجنب وقوع الحوادث.

وفي سياق متصل، أشاد الدكتور عبدالله أبو خضرة أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، بتحويل المزلقانات لكباري، موضحاً أن المزلقانات في السنوات الماضية كانت سبباً رئيسياً في كثرة حوادث القطارات ووقوع الكثير من الخسائر البشرية إلى أن اهتمت بها الدولة ضمن خطة تطوير منظومة النقل بالكامل.

أضاف «أبوخضرة» لـ«الوطن»، أن الكباري يجري تنفيذها وفق المواصفات والمعايير العالمية، وتحقق سيولة مرورية تختصر الوقت وتحافظ على حياة المواطنين، موضحاً أن الكباري تأتي بالتزامن مع خطة وزارة النقل لتطوير قطارات السكك الحديدية.