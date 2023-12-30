حصاد البترول خلال 2023.. وضع 5 مشروعات على خط الإنتاج

كان عام 2023 مليئا بالإنجازات التي قامت بها وزارة البترول خاصة فيما يتعلق بزيادة الإنتاج من المواد البترولية وإدخال العديد من الحقول الجديدة على خط وخريطة الإنتاج وهو ما يعني زيادة الإنتاج.

ووفق بيانات البترول، استطاعت الدولة وضع 5 مشروعات لحقول إنتاج المواد البترولية من الزيت الخام والغاز الطبيعي على خريطة الإنتاج لإنتاج 15 ألف برميل خام ومتكثفات يوميا، و144 مليون قدم مكعب غاز يوميا، ويبلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروعات 307 ملايين دولار، وهو ما يزيد قيمة الإنتاج وبالتالي زيادة التصدير والاستفادة من القيمة المضافة والمنتجات وتلبية احتياجات السوق وتقليل الاستيراد.

المشروعات التي تم وضعها على خريطة الإنتاج

وكان من أبرز الحقول والمشروعات التي تم وضعها على خريطة الإنتاج، ما يلي:

- تنمية حقل شمال إدكو/ شمال العامرية، وينتج كميات من الغاز الطبيعي تقدر بنحو من 80 إلى 90 مليون قدم مكعب غاز يوميا، و1200 برميل متكثفات يوميا من خلال حفر وإكمال 4 آبار بشمال إدكو والعامرية، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 234 مليون دولار، وجرى بدء الإنتاج في مارس 2023.

- تنمية حقل تين Teen شمال مطروح، يعمل على إنتاج 4 ملايين قدم مكعب غاز يوميا و1500 برميل متكثفات من خلال حفر بئرين وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 12 مليون دولار، وجرى الانتهاء من تنفيذ المشروع في سبتمبر 2023.

تنمية حقل مليحة العميق

- تنمية حقل مليحة العميق (المرحلة الأولى)، وينتج كميات من الغاز الطبيعي تصل إلى 40 مليون قدم مكعب يوميا من خلال ربط مجمع أبار أركيديا وفراميد التابعين لشركة عجيبة للبترول بالتكامل مع تسهيلات مجمع شمس لاستغلال السعة الفائضة بتسهيلات السلام التابعة لشركة خالدة بالصحراء الغربية، بتكلفة استثمارية للمشروع 26 مليون دولار.

- تنمية حقل شرق دمنهور، وينتج 10 ملايين قدم مكعب يوميا من الغاز من حقل شرق دمنهور وتم ربط البئر على تسهيلات دسوق، وذلك بتكلفة استثمارية 12 مليون دولار.

- المرحلة الأولى من تنمية حقول شمال جيسوم الشمالي GNN، ينتج المشروع 12 ألف برميل زيت خام يوميا من خلال حفر 3 آبار وإنشاء خط بقطر 10 بوصات وطول 5.3 كيلومتر، وذلك بتكلفة استثمارية 23 مليون دولار، وافتتاح التشغيل الكامل للمرحلة الأولى من ربط غازات حقل ريفين.