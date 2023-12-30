حصاد هيئة الطاقة الذرية 2023.. دعم مراكز الطب النووي وشركات البترول

أعلنت هيئة الطاقة الذرية حصاد الأنشطة العلمية لمراكز الهيئة والشعب والأقسام العلمية بالهيئة لعام 2023 لافتة إلى أن المراكز العلمية بالهيئة تقوم بأنشطة علمية وبحثية وتطبيقية بالإضافة إلى القيام بأنشطة لعرض الإنتاج العلمي على مستوى الأقسام والشعب العلمية، كما تقوم بأنشطة تطبيقية في مجالات البحوث المختلفة.

أنشطة مراكز هيئة الطاقة الذرية والشعب والأقسام العلمية خلال 2023

وأشارت هيئة الطاقة الذرية في بيان الأنشطة التي قامت بها مراكز الهيئة والشعب والأقسام العلمية خلال عام 2023 كالتالي:

- يناير 2023: اليوم العلمي للقسم الهندسي بمركز البحوث النووية بأنشاص.

- فبراير 2023: ندوة علمية بمركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي عن دور الآمان النووى والإشعاعي في ظل التغيرات المناخية.

- مارس 2023: مؤتمر محلي عن كيمياء البوليمرات بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع يعرض أحدث أبحاث البوليمرات في مصر وتطبيقاتها لخدمة المجتمع.

- مايو 2023: اليوم العلمي لقسم بحوث الأمان النووي والطوارئ الإشعاعية بمركز تكنولوجيا الإشعاع.

- يوليو 2023: الدكتور سحر إسماعيل رئيس مركز بحوث تكنولوجيا الإشعاع تفتتح اليوم العلمي لقسم الهندسة الإشعاعية لعرض أحدث الأبحاث العلمية المتقدمة في علوم الذكاء الاصطناعي.

أنشطة الطاقة الذرية في مجالات العلوم والصناعات النووية لعام 2023

وأشارت هيئة الطاقة الذرية في البيان إلى الأنشطة التي قامت بها في مجالات العلوم والصناعات النووية لعام 2023 وهي كالتالي:

- سبتمبر 2023: الطاقة الذرية تنجح في إنتاج صنف جديد من اللوبيا وتعتمده من وزارة الزراعة والذي تزيد إنتاجيته بنسبة 30% عن الأصناف التقليدية.

- أكتوبر 2023: الدكتورة نادية لطفي رئيس مركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي تفتتح المؤتمر العلمي لشعبة الرقابة الإشعاعية بمركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي وتستعرض تسويق أنشطته كمركز دعم فني متميز في مجالات الأمان النووي والإشعاعي لخدمة مراكز الطب النووي والعلاج الإشعاعي وشركات البترول والقطاعات الطبية والصناعية والهندسية