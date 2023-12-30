أول فيديو لتدمير شقة السنوار بغزة.. لن تصدق ما وجده الاحتلال أسفلها

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تدمير شقة رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، والذي يعد المطلوب الأول لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ انطلاق العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي.

وبث جيش الاحتلال الإسرائيلي لقطات مصورة، وفق ما نقلت قناة العربية، يزعم أنه قد عثر على شقة تعود ملكيتها ليحي السنوار وتدميرها، ويوضح الفيديو أنه جرى العثور على نفق استراتيجي أسفل الشقة يمتد لمسافة تصل إلى 218 متراً وبعمق 20 مترا في الأرض.

تفاصيل النفق الذي تم العثور عليه أسفل شقة السنوار

وزعم الاحتلال كذلك أن هذا النفق خصص لخدمة قيادات حركة حماس، وعثر داخله على شبكة كهرباء وفتحات للتهوية وبنى خاصة بالصرف الصحي وغرف مخصصة للصلاة واستراحة، إذ أن النفق خصص لإدارة القتال منه، بحسب مزاعم جيش الاحتلال.

وكانت الشقة التي تم العثور عليها تقع في شمال قطاع غزة، وأعلن كذلك جيش الاحتلال أنه دمر النفق تماماً بعد الانتهاء من عمليات التحليل وجميع المعلومات اللازمة، فيما لم تقدم حركة حماس أية تعليقات على ما نشره جيش الاحتلال.

أهداف العدوان الإسرائيلي

ومنذ السابع من أكتوبر عندما شنت إسرائيل عدوانها الغاشم على قطاع غزة، أعلنت أنها تهدف إلى قتل قيادات حركة حماس وعلى رأسهم يحيى السنوار، وإنهاء حكم حركة حماس في قطاع غزة، واستعادة المحتجزين الإسرائيليين، وفشل العدوان في تحقيق أي من تلك الأهداف.

وبينما فشل جيش الاحتلال في تحقيق أهدافه، أمعن في قتل الفلسطينيين الأبرياء وتشريدهم، إلا أنه في الوقت ذاته خسر أكثر من 500 من عناصره منذ 7 أكتوبر، وإن كانت وسائل إعلام إسرائيلية تشير إلى أن أعداد القتلى في جيش الاحتلال ربما تكون أضعاف ذلك.