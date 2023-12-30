 حزب المصريين: قرار تحديد السلع الاستراتيجية انحياز للمواطن البسيط

ثمن المهندس نادر أحمد، مساعد رئيس حزب المصريين، قرارات رئيس الوزراء التي تمثلت في اعتبار 7 سلع وهي زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية، وتطبيق حكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.

الأزمة الروسية الأوكرانية

وقال أحمد، في بيان اليوم السبت، إن قرارات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي هدفها تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، والأزمات المتكررة، موضحا أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي تعلم جيدا حجم معاناة المواطنين وتسعى بكل طاقتها إلى توفير السلع الأساسية للتخفيف عنهم بشتى الطرق.

وأضاف مساعد رئيس حزب المصريين، أن الشعب المصري يدرك جيدا حجم معاناة الدولة المصرية لمواجهة التحديات بسبب الأزمات الراهنة ونعلم أن زيادة الأسعار لها أسباب خارجية وأخري داخلية، مؤكدا أن الشعب المصري أصيل وحمال بشكل لا يتوقعه أي شخص ولا يجب أن نتركه عرضة لجشع التجار، وقرارات رئيس الوزراء تحد وتنهي بشكل مباشر جشع التجار الذين لا تعرف الرحمة طريقا لقلوبهم.

استغلال المواطن البسيط

وأكد أن استغلال التجار وارتفاع الأسعار الجنوني الناتج عن جشع التجار، واستغلالهم للمواطن البسيط أدى إلى زيادة أسعار السلع إلى أسعار جنونية، بالرغم من أن أسعار السلع جزء كبير منها منتج مصري، الأمر الذي ما كان يجب أن تصل هذه المنتجات إلى هذه الصورة من الغلاء، مطالبا بالضرب بيد من حديد على يد التجار الجشعين الذين يستغلون ظروف المواطن البسيط ويضروا بالأمن القومي واستقرار الوطن ويعملون على الإضرار بالمواطن البسيط، الذي لم يعد يتحمل هذه الزيادات وأكثرهم لا يستطيع الحصول على ما يكفي قوت يومه وأصبحت موارده غير قادرة على كفاية احتياجاته اليومية البسيطة.