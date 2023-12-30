عضو «القومي للمرأة»: نقلة كبيرة في مسيرة سيدات مصر بفضل جهود الدولة

قالت سناء السعيد، عضو المجلس القومي للمرأة، إنَّه منذ عام 2017 الذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي عاماً للمرأة المصرية، تزامنا مع انطلاق الاستراتيجية الوطنية 2030 بمحاورها الأربعة ومنها التمكين الاقتصادي، وهناك نقلة نوعية كبيرة في مسيرة المرأة المصرية بفضل جهود الدولة في دعم قضاياها.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأضافت «السعيد»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، مع الإعلامية منى عبدالغني، والمُذاع على شاشة «قناة CBC»، أنَّ محور التمكين الاقتصادي بالاستراتيجية الوطنية 2030، تضمَّن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودمجها في خطط الحكومة بتكليف من الرئيس السيسي.

هناك خطط وضعتها الحكومة لتمكين المرأة اقتصادياً بشكل حقيقي

وتابعت عضو المجلس القومي للمرأة: «هناك خطط وضعتها الحكومة لتمكين المرأة اقتصادياً بشكل حقيقي وتمت ترجمته في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ونذهب إلى القرى والنجوع لدراسة احتياجات المرأة في تلك المناطق ونضع دراسات جدوى تراعي الإمكانات المتوفرة».

واستطردت: «المجلس القومي للمرأة في إطار بروتوكولات التعاون مع البنك المركزي والبنوك المصرية، يسعى لتوفير تمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تتناسب وحجم هذه المشروعات، وهو ما يحقق نقلة نوعية على مستوى السيدات البسيطة لتصبح منتجة بدلاً من أن تكون مستهلكة فقط».