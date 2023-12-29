4 موضوعات مهمة يناقشها «الأعلى للجامعات» غدا.. أبرزها نتائج الامتحانات

يعقد الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، غدا، الاجتماع الدوري للمجلس بحضور ومشاركة رؤساء الجامعات والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، والدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إذ يناقش المجلس عددا من الموضوعات الخاصة بالطلاب.

وكشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات، لـ«الوطن»، عن أبرز الموضوعات المقرر طرحها في اجتماع الغد، وهي:

** متابعة انتظام امتحانات التيرم الأول 2024

** التأكيد على ضرورة إعلان النتائج خلال فترة زمنية وجيزة.

** متابعة استعدادات وجاهزية المستشفيات الجامعية خلال إجازات أعياد الميلاد.

** متابعة الاستعدادات والجاهزية للفصل الدراسي الثاني 2024.