يصل الأمر إلى الوفاة.. كيف تسبب آلام الأسنان الجلطات الدماغية؟

تساؤلات عديدة أثارتها دراسة علمية جديدة في اليابان حول العلاقة بين صحة الأسنان وسلامة العقل، إذ كشف مجموعة من الخبراء عن وجود ارتباط وثيق بين التهاب اللثة وفقدان الأسنان وبين الإصابة بالسكتات الدماغية والخرف.

بعد عدة أبحاث ودراسات أجراها خبراء الدراسة، أكدت النتائج أن آلام الأسنان الشديدة تسبب ضمورا في منطقة الحصين بالدماغ وهي المنطقة المسؤولة عن الذاكرة والعاطفة والتعلم، وهذا ما أثبتته دراسة أمريكية أجريت بداية العام الجاري على أكثر من 40 ألف شخص، بأن سوء صحة الفم والأسنان عامل رئيسي لحدوث السكتات الدماغية وآلزهايمر.

أهمية الزيارات الدورية للطبيب

ونصح ساتوشي ياماغوتشي، المؤلف الرئيسي للدراسة اليابانية، في تقرير نُشر بموقع سبوتنيك، بأهمية الحفاظ على صحة الأسنان من خلال تنظيفها يوميًا بما يقي من مشكلات التسوس والتهابات اللثة، وبالتالي يساعد ذلك على حماية صحة الدماغ، كما نصح بأهمية الزيارات الدورية لطبيب الأسنان لمعالجة أي مشكلة بشكل فوري.

عدوى الأسنان تسبب الجلطات الدماغية

وأكد الدكتور أحمد شحاتة، طبيب أسنان، أن مشكلات وعدوى الأسنان تؤثر بالفعل على مراكز الاتزان في الدماغ بما يؤدي إلى الشعور بالدوار والصداع النصفي وعدم التركيز.

وأضاف في تصريحات لـ «الوطن»، أن هناك أوردة وفجوات في المخ مرتبطة بالأسنان، وعندما تحدث عدوى الأسنان، تصل إلى المخ من خلال تلك الأوردة بما يؤدي إلى حدوث الجلطات الدماغية والوفاة، مؤكدًا على أهمية الحفاظ على نظافة وصحة الأسنان لأن انتشار العدوى من الأسنان لمراكز الاتزان في الدماغ تؤثر على الوعي والتفكير بشكل متزن.