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5 خطوات لتخزين أرز الشعير وحمايته من التسوس.. البداية بـ«التحميص»

كتب:

خيرالله فؤاد
11:27 م | الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
حصاد الأرز في كفر الشيخ

حصاد الأرز في كفر الشيخ

حذر الدكتور أيمن عبدالدايم، أستاذ المحاصيل الحقلية بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، من تخزين محصول الأرز الشعير، والذي يتم حصاده حالياً، دون اتباع الطرق الصحيحة في هذا الصدد، وذلك حتي لا يتعرض المحصول للتلف، أو الإصابة بالسوس، وهو ما ينتج عن ذلك خسائر مالية حال تخزينه بشكل خاطئ من قبل المزارعين.

طرق تخزين الأرز الشعير

وأوضح أستاذ المحاصيل الزراعية لـ«الوطن»، أن طرق تخزين الأرز الشعير بشكل سليم يجب أن تكون كالتالي:

- البداية بـ«التحميص»، من خلال تعريض الأرز الشعير بشكل مباشر لأشعة الشمس لمدة 5 أيام، مع تغطيته ليلا.

- وضع الأرز عند التعبئة داخل شكائر بلاستيكية، أو «خيش» جديدة، حتى لا تكون بها ثقوب سوس.

- وضع شكائر الأرز الشعير على حوامل خشبية، حتى لا تتعرض للرطوبة المباشرة داخل المخازن.

- يجب اختيار غرف جيدة التهوية لتخزين الأرز الشعير.

- يجب مباشرة الأرز، ووضع أسلاك على النوافد لمنع أي قوارض أو فئران للدخول إلى داخل تلك المخازن، والتي تتسبب في تلف المحصول.

الأرز الشعير وتكون الثمار

وأضاف «عبدالدايم»، أنه من الضروري عدم حصاد محصول الأرز قبل اكتمال عقد الثمار، وأن تكون حبوب الأرز الشعير مليئة ولونها أصفر فاتح.

يذكر أن محافظة كفر الشيخ تنتج نحو 41% من إنتاج الأرز الشعير على مستوى الجمهورية.

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