سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم السبت بالبنوك

أغلق سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم السبت داخل كافة البنوك المصرية على استقرار مستمر منذ بداية التعاملات الصباحية، إذ سجل متوسط سعر اليورو اليوم في البنك المركزي 34.27 جنيه للشراء أما سعر البيع 34.38 جنيه، وذلك وفقا لما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وأوضح الموقع، أن سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم السبت سجل 34.13 جنيه للشراء، و34.31 جنيه للبيع، وذلك داخل البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

كما وصل سعر اليورو اليوم السبت داخل بنك مصر إلى 34.02 جنيه للبيع و33.85 جنيه شراءً.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر اليورو في ختام التعاملات داخل بنك قناة السويس 33.91 جنيه للشراء و34.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

ووصل سعر اليورو في ختام التعاملات المسائية داخل بنك الإسكندرية إلى 34.13 جنيه للبيع، و33.96 جنيه للشراء.