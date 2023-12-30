استقر سعر اليورو اليوم السبت 30-12-2023، في البنوك المصرية، مقابل الجنيه المصري، إذ سجل اليورو اليوم، في بنك مصر 34.02 جنيه للبيع، و33.85 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن»، سعر اليورو اليوم، في أبرز البنوك المصرية، حسب ما أعلنته البنوك على مواقعها الإلكترونية الرسمية، في آخر تحديث لأسعار العملات.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو في البنك المركزي اليوم السبت، 34.38 جنيه للبيع، و34.27 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو اليوم السبت، في البنك الأهلي المصري 34.31 جنيه للبيع، و34.13 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر اليوم السبت، 34.02 جنيه للبيع، و33.85 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

وسجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية اليوم السبت، 34.13 جنيه للبيع، و33.96 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وجاء سعر اليورو في البنك التجاري الدولي اليوم السبت، بـ33.78 جنيه للبيع، و33.41 جنيه للشراء.