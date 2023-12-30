«التضامن»: المرأة المصرية تحظى باهتمام غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي

قالت نرمين منصور، مدير عام إدارة الأسرة بوزارة التضامن الاجتماعي، إنَّ الاهتمام بالمرأة المصرية على مدار السنوات العشرة الماضية يتضح من توجيهات الرئيس السيسي؛ لدعم وتمكين وحماية ورعاية وتوعية المرأة، موضحة أنَّ 89% من برامج الوزارة موجهة للمرأة.

دعم المرأة المصرية

وأضافت «منصور»، في مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، مع الإعلامية منى عبد الغني، والمُذاع على شاشة «قناة CBC»، أنَّ المرأة المعيلة التي أثبتت نفسها في كل المجالات، خصصت لها الدولة إعانة، لافتة إلى ملف «تكافل وكرامة» الذي تستفيد منه المرأة المعيلة، من الأرامل والمطلقات والمهجورات وذوي الإعاقة والمسنات.

وتابعت مدير عام إدارة الأسرة بوزارة التضامن: «جرى إقرار الزيادة الثانية لمعاشات تكافل وكرامة، بنسبة 15% بأثر رجعي من أكتوبر الماضي، ورصد ملياري جنيه سنويا لهذه الزيادة، وإجمالي الزيادة في المرتين يصل إلى 40%، ليصل المتوسط الشهري للأسرة ما بين 620 و740 جنيها في الشهر».

واستطردت: «في إطار تأكيدات الرئيس السيسي المتكررة في أكثر من مناسبة حول زيادة برامج الحماية الاجتماعية، تعمل الوزارة على تكافؤ الفرص التعليمية والصحية والغذائية للأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، بإعفاء نحو 5 ملايين طالب في المراحل التعليمية المختلفة، وبرنامج الألف يوم الأولى لمراعاة الحوامل في شهور حملهن الأولى واستهدافهن بسلة غذائية متكاملة».