«شباب التجمع» يطلق مبادرة نماذج محاكاة المحليات على مستوى الجمهورية

عقد المكتب التنفيذي لاتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع، اجتماعه الشهري اليوم، وحرص رئيس الحزب النائب السيد عبدالعال، على الترحيب بالشباب عقب اجتماعهم الشهري.

حزب التجمع

وأشاد «عبد العال» بمبادرة نماذج محاكاة حول دور عضو المجلس الشعبي المحلي وأدواته الرقابية، وخلال الاجتماع أطلق الاتحاد مبادرة «نماذج محاكاة المحليات» على مستوى الجمهورية.

تنفيذ نماذج المحاكاة على مستوى المحافظات

وأوضح الحزب في بيان، أن الاتحاد سيبدأ تنفيذ نماذج المحاكاة على مستوى المحافظات قبل المقر المركزي، والدعوة عامة للمشاركة، وحرص أعضاء المكتب على قضاء وقت تشاركي على النيل بعد انتهاء العمل.

وقال عماد فؤاد، مساعد رئيس حزب التجمع، في تصريح سابق لـ«الوطن»، إن الحياة السياسية شهدت خلال الـ10 سنوات الأخيرة نقلة نوعية غير مسبوقة، وبدت ملامحها في عدد من المظاهر، من بينها الحوار الوطني الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال المرحلة الثانية منه تحت رعايته، واهتمامه بمُخرجات المرحلة الأولى من الحوار، التي تنوعت بين مُقترحات تشريعية وإجراءات تنفيذية في كل المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.