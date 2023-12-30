مفاجأة 2023.. دولة تطيح بالصين وتصبح الأكثر سكانا لأول مرة منذ 73 سنة

شهد عدد سكان العالم ارتفاعاً بنحو 75 مليون نسمة خلال العام الحالي، مما يعني أنه بحلول يناير 2024، سيكون عدد السكان أكثر من 8 مليارات نسمة، إلا أن عام 2023 كان شاهداً على الإطاحة بالصين كأكبر دولة من حيث عدد السكان، والتي استمرت هكذا لفترة طويلة، لتحل محلها دولة جديدة.

وقالت صحيفة «جارديان» البريطانية، في تقرير مساء اليوم السبت، إن الصين لم تعد الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم، وتصبح هذه واحدة من أكبر التحولات والمفاجآت في تركيبة السكان عالمياً، بعد أن تراجعت لحساب جارتها الآسيوية الهند، التي أصبحت الأكثر تعداداً للسكان.

الهند تجاوزت الصين لأول مرة

ووفق تعداد للأمم المتحدة، بلغ عدد سكان الهند أكثر من مليار و425 مليون نسمة خلال 2023، لتتجاوز الصين للمرة الأولى منذ عام 1950، وهو العام الذي شهد الاحتفاظ من قبل المنظمة الدولية، بسجلات السكان عالمياً، ومنذ ذلك الحين والصين في الصدارة.

ولفتت «جارديان» إلى أن انخفاض عدد سكان الصين يأتي بعد عقود من القوانين الصارمة للسيطرة على معدل المواليد المنتعش في البلاد، بما في ذلك إدخال سياسة الطفل الواحد في الثمانينيات، وشمل ذلك غرامات على إنجاب أطفال إضافيين، والإجهاض القسري والتعقيم.

وفي حين كانت هذه السياسات فعالة للغاية في البداية للسيطرة على السكان، إلا أنها أصبحت ضحية لنجاحها، وتتصارع البلاد الآن مع شيخوخة السكان التي تشهد انخفاضاً حاداً، وهو ما قد يكون له عواقب اقتصادية وخيمة.

خلل في التركيبة الجنسية للسكان بالصين

ويعود جزء من المشكلة، وفق «جارديان»، إلى أنه بسبب التفضيل التقليدي للأولاد، أدت سياسة الطفل الواحد إلى خلل هائل في التوازن بين الجنسين، إذ يفوق عدد الذكور الآن عدد الإناث بأكثر من 30 مليون نسمة.

يذكر أن الصين تتبع مؤخراً سياسيات تهدف إلى تحفيز النساء على إنجاب المزيد من الأطفال، إلا أنها لم تفعل سوى القليل لتحفيز النمو السكاني، ولا تزال النساء ينجبن 1.2 طفل فقط، ومن المتوقع أن ينخفض عدد السكان بنسبة 10% تقريباً في العقدين المقبلين، بل إن عدد السكان قد ينخفض إلى دون المليار نسمة بنهاية القرن الحالي.

وأشارت شبكة «سكاي نيوز عربية»، في تقرير سابق، إلى أن معدل نمو سكان العالم خلال عام 2023 كان أقل بقليل من 1%، أي أنه رغم تجاوز 8 مليارات نسمة عالمياً، لكن يبقى هذا العدد أقل مقارنة بمعدلات نمو سابقة، وأصبحت الهند الأكثر سكاناً.