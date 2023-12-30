غدا آخر موعد للحجز في شقق «داره» بأسعار تبدأ من 760 ألف جنيه

أعلن صندوق التنمية الحضرية، برئاسة الدكتور خالد صديق، عن آخر موعد للتقديم في شقق الطرح الجديد من مشروع «داره» بـ8 محافظات.

حجز الوحدات في 8 محافظات بالوجهين البحري والقبلي

وقال الصندوق، اليوم السبت، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، إن غدا الأحد 31 ديسمبر 2023، هو آخر موعد للتقديم على حجز شقق في محافظات القاهرة، القليوبية، سوهاج، الفيوم، المنيا، الشرقية، كفر الشيخ، والدقهلية.

واستعرض الصندوق، تفاصيل الوحدات السكنية المطروحة، للمواطنين كما يلي:

أولا: محافظة القاهرة

طرح الصندوق، وحدات سكنية، ضمن مشروع «داره» في 3 مناطق بمحافظة القاهرة: المعصرة، ومدينة نصر، والخيالة، بمساحات 85 مترًا وحتى 182 مترًا، وانتهى الحجز في وحدات الخيالة بعد نفاد الوحدات.

ثانيا: محافظة القليوبية

وطرح الصندوق في محافظة القليوبية، وحدات سكنية بمنطقة الأوقاف بشبرا الخيمة، بمتوسط مساحة 113 مترًا للوحدة السكنية.

ثالثا: محافظة سوهاج

وطرح الصندوق في محافظة سوهاج، الوحدات بمنطقتين هما: أرض الشونة، وأرض المحلج، وتتراوح مساحة الوحدة السكنية من 135 مترًا حتى 175 مترًا، تم نفاد وحدات منطقة الشونة.

رابعا: محافظة المنيا

وطرح الصندوق في محافظة المنيا، وحدات المشروع في منطقة أرض المحلج وتصل مساحة الوحدة الواحدة إلى 135 مترًا.

خامسا: محافظة الشرقية

وطرح الصندوق في محافظة الشرقية، الوحدات السكنية في المشروع بمنطقة الحريري، وتصل متوسط مساحة الوحدة إلى 136 مترا.

سادسا: محافظة كفر الشيخ

وطرح الصندوق في محافظة كفر الشيخ ، مشروعين للحجزبهما، الأول يشمل 109 عمارات سكنية، وعدد أدوار كل منها (أرضي + 11 دورا متكررا)، بواقع 8 وحدات لكل دور، وبمتوسط مساحة 113 مترا للوحدة، وتم نفاذ الوحدات بمنطقة الجامعة.

والمشروع الثاني يتكون من 33 عمارة وعدد أدوار (أرضي + 11 دورًا متكررا لكل عمارة)، وفي كل دور هناك 8 وحدات تبلغ مساحة الواحدة منها 113 مترا أيضا.

سابعا: محافظة الدقهلية

وطرح الصندوق في محافظة الدقهلية ، وحدات الشقق في مدينة المنصورة، ومتوسط مساحتها يصل إلى 172 مترا.

ثامنا: محافظة الفيوم

وطرح الصندوق في محافظة الفيوم الوحدات بمنطقة "المحلج" ويبلغ متوسط مساحة الواحدة 113 مترا

أسعار الشقق

وتبدأ الأسعار من 760 ألف جنيه وحتى مليون و300 ألف، فيما تصل أخرى لـ 3 ملايين وحتى 4 ملايين و600 ألف جنيه.

وتتمثل أنظمة السداد في دفع 15% من قيمة الوحدة مقدم حجز، على أن يتم تقسيط باقي ثمن الشقة على 5 سنوات بدون فوائد

طريقة الحجز

وتسهيلا على المواطنين، أتاح صندوق التنمية الحضرية رقم خط ساخن للمشروع، وهو 15444؛ بهدف تواصل المواطنين الراغبين في الحجز للاستفسار والاستعلام عن كل ما يتعلق بالمشروع، بما في ذلك أنظمة الدفع وتسهيلاتها.