آخر موعد لحجز شقق مشروع «داره» داخل 9 محافظات.. التخصيص بالأسبقية

أعلن صندوق التنمية الحضرية، آخر موعد للحجز الإلكتروني لشقق المرحلة الأولى من مشروع «داره»، الطرح الأول للصندوق داخل 9 محافظات على مستوى الجمهورية، لتطوير عواصم المدن والمحافظات، الذي يعمل عليه الصندوق تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات مجلس الوزراء.

استمرار الحجز الإلكتروني خلال الفترة من 22 حتى 26 يناير بالأسبقية

ونشر صندوق التنمية الحضرية، منشور له عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، يعلن فيه المهلة المحددة للحجز الإلكتروني لشقق «داره» داخل 9 محافظات.

وتتضمن المنشور: «يبدأ صندوق التنمية الحضرية بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان HD Bank إجراءات الحجز الإلكتروني لشقق مشروع داره ضمن المبادرة الرئاسية للتطوير العمراني، تطوير عواصم المحافظات، حيث يأتي الحجز الإلكتروني لشقق تطوير عواصم المحافظات، بداية من 22 يناير حتى 26 يناير الحجز الإلكتروني بالأسبقية».

شقق مشروع «داره» تبلغ 1284 شقة داخل 9 محافظات

وأشار صندوق التنمية الحضرية خلال المنشور إلى أن عدد الوحدات السكنية المطروحة ضمن مشروع «داره» يبلغ 1284 شقة تم طرحها في 9 محافظات، وهي: «المنوفية، الدقهلية، قنا، سوهاج، المنيا، الفيوم، السويس، كفرالشيخ، دمياط»، ويجرى الحجز من خلال بنك التعمير والإسكان؛ حيث يكون الحجز إلكترونيًّا بنظام أسبقية الحجز «أون لاين»، من خلال زيارة هذا الرابط.

وأوضح صندوق التنمية الحضرية، أن مساحة شقق المرحلة الأولى من مشروع «داره»، تتراوح ما بين 90 و127 و179 مترًا، وجميع الشقق المطروحة تتميز بتشطيب متميز.