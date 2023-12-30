حديقة «شجرة الدر».. أجمل الأماكن الخضراء بمدينة المنصورة في الكريسماس

أيام قليلة ونودع عام 2023؛ ليحل علينا العام الجديد 2024، وتستعد محافظة الدقهلية لاستقبال عيد الميلاد المجيد للاحتفال داخل الحدائق والمتنزهات والبدء في أعمال التطوير والصيانة في الحدائق والمتنزهات، وتعد حديقة شجرة الدر من أكبر وأجمل الحدائق الخضراء في الكريسماس بمدينة المنصورة، وهي قبلة المواطنين في كل مناسبة وموسم.

رفع حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال الكريسماس بالحدائق

قال «إبراهيم حمزة»، مدير الحدائق بحي غرب المنصورة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه جرى رفع حالة الطوارئ استعدادًا لاستقبال الكريسماس، وبدأنا بأعمال صيانة للحدائق وقص الأشجار وتهذيبها، وتصليح الألعاب الموجودة داخل الحدائق وصيانتها حفاظًا على أرواح المواطنين، مؤكدًا أن الحدائق بالمدينة وتحديدًا حديقة شجرة الدر لأنها الأكبر مساحة ومقصد كل المواطنين من أنحاء المحافظات الأخرى ستظل مفتوحة من الآن حتى يوم 7 يناير من الساعة الثامنة صباحًا، حتى الساعة الثانية صباحًا، وفي العادة تغلق الحدائق في تمام الساعة الحادية عشرة مساء ولكن أيام الأعياد المواعيد تكون استثنائية.

وتابع مدير الحدائق: «يوجد لدينا 5 حدائق أساسية في مدينة المنصورة للاحتفال بالكريسماس، وتتضمن حديقة شجرة الدر وهي أهم وأكبر حديقة بالمدينة وقبلة الزوار والمواطنين سواء من الدقهلية أو من خارجها، وتشهد زحامًا كبيرًا إذ تبلغ مساحتها 9 أفدنة، وتقع في منتصف المدينة، ويليها حديقة البانوراما تبلغ مساحتها 3500 متر وتقع بجانب نادي جزيرة الورد الرياضي، وحديقة الزراعيين مساحتها 2500 متر وتقع في شارع الجيش أمام ستاد المنصورة الرياضي، وحديقة عروس النيل، تبلغ تقريبًا 3700 متر وتقع أمام بنك مصر، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء التي تم تطويرها وتحسينها بشكل حضاري ولائق وتقع بالقرب من مجمع المحاكم.

التنسيق مع مديرية أمن الدقهلية

وأكد «حمزة» التنسيق مع مديرية أمن الدقهلية وكافة القطاعات الأمنية وتواجد سيارات الشرطة فترة الاحتفالات بالكريسماس داخل الحديقة، وباقي حدائق المنصورة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وتحسبا لأي شغب بالإضافة إلى تواجد سيارات الإسعاف أرجاء المكان في أثناء الاحتفالات، موضحًا أن الإقبال يكون كبيرًا في فترة الأعياد على الرحلات النيلية حيث تشتهر حديقة شجرة الدر بوجودها، ونعمل على صيانة المراكب والبدالات واللانشات بصفة مستمرة بجانب وجود شرطة المسطحات والإنقاذ النهري في حال حدوث أي مشكلة أو حالات غرق.