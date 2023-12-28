«تموين الشرقية» ضبط سلع غذائية دون فواتير وتحرر محاضر لعدم إعلان السعر

تواصل إدارة تموين بلبيس بمحافظة الشرقية تحت إشراف فايزة عبد الرحمن وكيل الوزارة، شن حملاتها في نطاق الإدارة لأداء دورها الرقابي، من خلال المرور على الأسواق والمحال والأنشطة التجارية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة للبيع خاصةً السلع الغذائية، بالإضافة إلى التأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالقرارات والقوانين التموينية.

وأوضح محمد درويش مدير إدارة تموين بلبيس بمحافظة الشرقية أن الحملة التي شنتها الإدارة تحت إشراف المديرية تمكنت من ضبط المخالفين وتحرير عدة محاضر.

ضبط سلع غذائية دون فواتير

وأشار إلى تحرير محضر رقم جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل مواد غذائية بناحية أنشاص الرمل، فيما تم التحفظ على 10 كراتين مكرونة بإجمالي 70 كيلوجراما بدون فواتير.

محاضر لمنافذ جمعيتي لعد إعلان الأسعار

كما تحرر محضر جنح بمركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل بقالة بناحية أنشاص الرمل، لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع بالمحل، فيما تحرر محضرين جنح قسم شرطة بلبيس ضد مالكي منفذي جمعيتي ببندر بلبيس لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع.