عاجل.. أول رد من الأهلي على فشل صفقة عمر كمال عبدالواحد

رد أحمد حسام عوض عضو مجلس إدارة شركة الكرة بالنادي الأهلي، على الأنباء التي تتردد عن فشل انتقال عمر كمال عبدالواحد إلى صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل ارتباط اسم اللاعب بالانتقال إلى الزمالك في يناير المقبل.

الأهلي يرد على فشل صفقة عمر كمال عبدالواحد

وقال أحمد حسام عوض في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس إن النادي الأهلي لا زال يتفاوض مع نادي موردن فيوتشر حتى هذه اللحظة من أجل حسم الصفقة لصالحه، ولكن سيتم حسم كافة الأمور عبر القنوات الشرعية للنادي خلال الفترة المقبلة.

وتابع: «بالتأكيد معجب بـ عمر كمال عبدالواحد، ولكن في النهاية الأمر بالكامل سيتم الإعلان عنه عبر قنوات النادي الرسمية في حالة إتمام الصفقة رسميا خلال الفترة المقبلة».

ويتصارع الأهلي والزمالك في الوقت الحالي، على حسم صفقة عمر كمال عبدالواحد من نادي مودرن فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة بداية من الموسم المقبل بشكل رسمي.

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