توزيع 15 طن سكر بسعر 27 جنيها في الدقهلية

وزعت رئاسة مجلس ومدينة بني عبيد في محافظة الدقهلية، 15 طنا من السكر على عدد من المنافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة؛ تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري ومحاربة الغلاء ومنع الاحتكار وجشع التجار، ويصل سعر السكر إلى 27 جنيها فقط.

توزيع 15 طنا من السكر بالدقهلية

وبحسب البيان، أكد متولي عبد العال، رئيس مجلس مدينة بني عبيد، توزيع 15 طنا من السكر بالتنسيق مع محافظة الدقهلية ومع مديرية التموين بالمحافظة على عدد من المنافذ ومحلات بيع الجملة التي تبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وجرى توزيعها في نطاق القرى والوحدات المحلية بعدد 15 محلا في نطاق المدينة ويصل سعر السكر 27 جنيها في «بني عبيد، والصلاحات، كفر الصلاحات، غازي مصبح، ميت فارس، أبو المعاطي الباز، اليوسفية، ميت عدلان، شماس، إبراهيم عبد الهادي، ديراب الخضر».

وشدد رئيس مجلس مدينة بني عبيد، على المتابعة المستمرة على المحلات والمنافذ التي جرى توزيع السكر بها والاطمئنان على سير العمل وعدم التلاعب في الأسعار وفي حال رصد مخالفات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة، وكل فترة سنقوم بتوزيع أطنان السكر في نطاق المدينة والقرى تلبية لاحتياجات المواطنين.

المرور بصفة مستمرة على المعارض والمنافذ بالدقهلية

وتتبع السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، في تصريح لـ«الوطن» بأنه يتم المرور بصفة مستمرة على المعارض والمنافذ التي تبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين وفي حال تم سحب كميات كبيرة من السكر من قبل المستهلك أو المواطن يتم ضخ كميات أخرى داخل هذه المعارض والمنافذ بـ27 جنيها، ويجري شن حملات تموينية مكثفة للتأكد من عدم التلاعب بسعر السكر وباقي السلع الاستراتيجية.