اتحاد الغرف التجارية: انخفاض سعر السكر لأقل من 27 جنيها خلال أيام

قال المهندس متى بشاي رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية باتحاد الغرف التجارية، إن السكر سلعة أساسية تهم الميزانية التي تخص المستهلك، ومن ثم مبادرة تخفيض الأسعار في أكتوبر الماضي عملت على التخفيف عن المواطنين، مشيرًا إلى أنه المتوقع في يناير المقبل مع حصاد موسم البنجر والقصب أن ينخفض سعره لأقل من 27 و25 جنيهًا للكيلو.

الحكومة تساعد على حل مشكلة سعر السكر

وأضاف متى بشاي خلال لقاء ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الحكومة تساعد على حل المشكلة، والغرف التجارية تعمل المطلوب منها لبحث المشكلات سواء زيادة في الأسعار أو نقص في المعروض بالأسواق ونقله للحكومة، وما حدث أن سقف سعر السكر ارتفع عن 27 جنيها فعملت الدولة على تخفيضه بأقصى سرعة.

وأشار إلى أن وزارتي التجارة والتموين اتخذتا إجراءات عديدة، حيث مُنِع تصدير السكر لمدة 3 أشهر، وإضافة كيس سكر على بطاقات التموين، لافتا أن هناك أسباباً أدت إلى زيادة السعر، فالاستهلاك بنسبة 85% محليا، ويتم استيراد من 10 إلى 15% لتغطية الاستهلاك.

ضخ 250 ألف طن سكر للأسواق

وأوضح أن هناك الإجراءات التي اتخذتها وزارة التموين بضخ من 200 إلى 250 ألف طن سكر، واليوم سعر السكر وصل من 30 إلى 32 جنيهاً، ومن المتوقع في يناير المقبل مع حصاد موسم البنجر والقصب أن ينخفض السعر عن 27 و25 جنيهًا للكيلو.