«الوزراء»: قرار مرتقب من «التموين» خلال ساعات لتحديد الحد الأقصى لسعر 7 سلع

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنَّ قرارات اليوم الخاصة بإعلان 7 سلع استراتيجية وتسعيرها، جاءت نتيجة جهد ومتابعة يومية من رئيس الوزراء، ومشاورات عديدة للجنة وزارية تم تشكيلها برئاسة وزيرة التخطيط، مع التنسيق مع الجهات المعنية سواء حكومية أو غير حكومية.

7 سلع استراتيجية

وأضاف «الحمصاني»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ هدف قرار رئيس الوزراء في مؤتمر اليوم هو تحديد 7 سلع باعتبارها «استراتيجية»؛ وهي: زيت خليط الطعام، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض.

وتابع المتحدث باسم رئاسة الوزراء: «تحديد سلعة ما على أنها استراتيجية يضعها تحت حكم المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك، التي تنص على حظر حبس السلع والمنتجات عن التداول أو الامتناع عن بيعها ومن يخالف القرار الصادر من مجلس الوزراء يقع عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 71 من قانون حماية المستهلك، والتي تصل إلى الحبس ودفع غرامة مالية».

دراسة تغليظ العقوبات

وأشار إلى ما ذكره رئيس الوزراء اليوم في المؤتمر الصحفي اليوم إلى أنه جار دراسة تغليظ العقوبات، قائلاً: «القرار الصادر بتحديد السلع السبعة طبقاً لنص المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك، سيتم العمل به لمدة 6 أشهر من تاريخ بدء العمل به، وسيصدر قرار خلال الساعات المقبلة من وزير التموين لتحديد الحد الأقصى لسعر السلعة للمستهلك النهائي».

وأوضح أنه سيصدر قرار ثالث خلال ساعات عن وزير التموين، بجانب القرارين الصادرين عن رئيس الوزراء اليوم، وهما:

- القرار الأول نص على تحديد السلع الاستراتيجية السبعة.

- القرار الثاني خاص بتشكيل أمانة فنية لمتابعة كافة القرارات المتعلقة بضبط أسعار السلع في الأسواق.

ويشار إلى أن وزير التموين قرر إلزام كافة المصنعين والمنتجين والموزعين بوضع حد أقصى لسعر السلعة على المنتج النهائي للمستهلك بمعنى وضع حد أقصى لسعر البيع للمستهلك.