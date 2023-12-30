فيلم «لجنة أجرانات».. رئيس «الدراسات الاستراتيجية»: مصر استغلت الصراع الداخلي الإسرائيلي بعد حرب 67

عرضت قناة «الوثائقية» فيلمًا وثائقيًا بعنوان «لجنة أجرانات»، وتناول ملابسات تشكيل لجنة تحقيق إسرائيلية برئاسة القاضي «شمعون أجرانات» في أعقاب الهزيمة العسكرية المهينة في حرب أكتوبر 1973.

واستجوبت اللجنة أكثر من 150 شاهدا، لأكثر من 140 جلسة، من بينهم رؤساء الأركان والوزراء وكبار المسؤولين الإسرائيليين.

وقال اللواء محمد عبدالمقصود، رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية وتنمية القيم، إنه بعد حرب 1967 كانت القوات الجوية المصرية في أضعف حالاتها، وكان من غير المنطقي أن تحمي السماء المصرية، وأن تدخل للعمق الإسرائيلي وأن تهاجم المطارات الإسرائيلية لمنع القوات الجوية الإسرائيلية المتفوقة أنها تعترضها أو تتعامل معها.

وأشار «عبدالمقصود» إلى أن هذا الوضع أدى إلى حالة من الخمول في التقديرات الخاصة بشعبة الاستخبارات العسكرية «أمان».

ولفت إلى أن أجهزة المخابرات المصرية استغلت الصراع الدائر بين أجهزة الأمن والمخابرات الإسرائيلية والتنافس على مسألة الحصول على المعلومات والتعامل معها في إلقاء بعض البيانات والمعلومات لدى القوات الإسرائيلية على مواقف وقرارات وإجراءات حرصت الدولة المصرية على عدم تحقيقها.

وأوضح أنه في 3 أكتوبر 1973 كان هناك تقرير صادر عن شعبة الاستخبارات العسكرية «أمان»، أعدته الوحدة 8200، يتحدث هذا التقرير عن عملية إخلاء أو إجلاء العائلات السوفيتية من كل من مصر وسوريا، ورفضوا السوفييت مثل هذا الإجراء، وبالتالي أخذوا الإجراء الذي يكشف المخطط المصري والسوري لتنفيذ العمليات على الجبهتين الشمالية والجنوبية بالنسبة لإسرائيل.