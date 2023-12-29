«معلومات الوزراء» يكشف الجهود المصرية المبذولة لتعزيز السياحة الصينية

كشفت دراسة صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الجهود المصرية المبذولة لتعزيز السياحة الصينية، في محاولة لتعزيز قطاع السياحة، حيث تتطلع مصر إلى جذب أكبر عدد من السائحين الصينيين المسافرين للخارج، وبدأت الحكومة المصرية في اتخاذ عدد من الخطوات.

الجهود المصرية تتمثل في الآتي:

- تنظيم عدد من الفعاليات الترويجية والمعارض المشتركة مع الجانب الصيني ودعوة كبار المسئولين الصينيين لحضورها، وفي مقدمتها زيارة الرئيس الصيني إلى مصر واستقباله في ساحة معبد الكرنك، إلى جانب دعوة مسئولين صينيين لحضور موكب المومياوات الملكية، وافتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية، واحتفالية طريق الكباش بالأقصر.

- عدد من الاتفاقيات ومذكرات تفاهم بين مصر والصين في المجال السياحي والثقافي، من بينها اتفاقية تعاون تم توقيعها في عام 2010 بين الحكوميتن المصرية والصينية في مجال حمياة واسترداد الممتلكات الثقافية المسروقة، ومذكرة تفاهم بين المتحف المصري بالحترير ومتحف شنغهاي عام 2016، بالإضافة إلى اتفاق تعاون وتبادل مساعدات بين وزارة الآثار المصرية ومعهد الآثار بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية في عام 2018، كما تعمل بعثة أثرية مصرية صينية مشتركة، منذ عام 2018 لترميم وتوثيق معبد مونتر بمعابد الكرنك، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم بين المجلس الأعلى للآثار ومتحف المجموعات الفنية بشنغهاي للتعاون في مجال المتاحف عام 2023.

تيسيرات وتسهيلات

- تقدم مصر تيسيرات وتسهيلات فيما يخص الحصول على التأشيرة السياحية للجنسيات المختلفة والتي من بينها الجنسية الصينية، فمنذ مارس 2023 تم السماح للسائحين الصينيين بالحصول على تأشيرة دخول اضطرارية من المنافذ والمطارات «Visa Arrival Upon».