باحث: المقترح المصري بشأن غزة امتدادا للجهود الدبلوماسية لوقف الحرب

أكد إبراهيم فتوح، الباحث في الشئون السياسية، أن المقترح المصري لوقف الحرب في قطاع غزة، امتدادا للجهود الدبلوماسية المصرية لإنهاء الاعتداءات الوحشية التي يتعرض لها أشقاؤنا في الأراضي المحتلة.

الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية

وأضاف «فتوح» في بيان، أن التاريخ سيقف طويلا أمام الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية عبر مر العصور وعبر مراحلها المختلفة، مشيرا إلى أن مصر قيادة وشعبا لم تتخل عن دورها المؤثر والرائد في منطقتها والذي يأتي انطلاقا من مكانتها التاريخية الرائدة.

إدخال كميات كبيرة من مختلف أنواع المساعدات إلى غزة

وأوضح أن مصر لم تغلق معبر رفح يوما واحد منذ بدء حرب 7 أكتوبر الماضي، وأن الغلق وعرقلة دخول المساعدات كانت من الجانب الإسرائيلي للمعبر، حيث استطاعت مصر إدخال كميات كبيرة من مختلف أنواع المساعدات الطبية والغذائية والوقود وغيرها.

وأكد أن الدبلوماسية المصرية نجحت في جذب الرأي العام العالمي نحو دعم القضية الفلسطينية، ورفض الانتهاكات التي قامت بها قوات الاحتلال ضد المدنيين العزل، وهو بالقطع ما يرفضه القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتنتهك به القوانين والأعراف والمواثيق الدولية.