عبدالعزيز سلامة يكتب ..شكرا فلسطين

مغريات شتى تلهى الشباب، وتَقدُّم تقنى غير مسبوق يأخذ بعقول الناس إلى عالم افتراضى مجهول. فبُعد عن الدين، وجهل بتاريخ الأمة وقضاياها، وسبات عميق أخذ بلب الشباب، حتى ظن الرائى أن الوحدة تفككت، والقضية قد ماتت، والعروبة قد انتهت، لكن فلسطين تأبى أن تتركنا هكذا نياماً سُكارى.

يتفجر بركان القضية الفلسطينية بين الفينة والأخرى، ويقوم الاحتلال بواحدة من جرائمه كل عدة أشهر أو سنوات، فيصحو الشباب، وينتبه الأطفال، ويتحسر الشيوخ، لكن «طوفان الأقصى» هو الذى حشدهم جميعاً وأعاد القضية إلى قلوبهم، وبيّن أنها قضية أمة لا تموت، بل ما زالت محفورة فى أعماقهم.

فمنذ بدء الهجوم الغاشم الذى شنته دولة الاحتلال على غزة وما تقوم به من مجازر ومذابح ربما لم يشهد التاريخ مثلها، مسلطة قذائفها على أرواح الأطفال والنساء، تاركة خلف النيران وأسفل الرماد والركام آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، وفى خضم ذلك ترى المصريين بين ناصر للقضية بقلمه على وسائل التواصل الاجتماعى، وبين متبرع بماله أو نفسه لحملات الإغاثة المقدمة إلى الشعب الشقيق، وبين فاضح لما يقوم به الاحتلال من مجازر تتعدى على قوانين الإنسانية، وبين مُقاطع لمنتجات الشركات الداعمة للاحتلال.

فارتباط العروبة بالعقيدة والمقدسات الإسلامية التى دنسها اليهود فى فلسطين، كان هو المحك، الذى استطاع أن يفعل ما بتنا نراه فى أعين الشباب، وتحت أسنة أقلامهم، من دعم للقضية الفلسطينية ولإخوانهم المستضعفين فى غزة، وهذا ما يجدر بنا، وهو ما يجب أن نجعله محفوراً فى أفئدتنا.

الغرب وأمريكا كرسوا جهودهم وأعلنوها صراحة، بأنهم داعمون لإسرائيل، وراضون عما تقوم به من دمار وخراب وقتل وتهجير، ويرسلون تبعاً لذلك الأسلحة وحاملات الطائرات، ومختلف أدوات القتل والخراب، وهذا ليس جديداً عليهم بل لهم تاريخ طويل من القتل والتهجير، أقربه حرب العراق الذى تركت فيه الولايات المتحدة تدميراً شاملاً للبنية التحتية العراقية، وقضت على كل أشكال الحضارة والتراث الإنسانى، ودمرت المبانى والمساجد، بالإضافة إلى ما خلفته من آلاف الضحايا المدنيين.

ومن قبل تلك الحرب كان التحالف الغربى الأمريكى على البوسنة التى كانت تتبع اتحاد يوغوسلافيا جنوب شرق أوروبا، إذ قتلوا خلال حرب البوسنة تلك أكثر من 200 ألف مسلم، وشُرد أضعافهم، وطرد الكثير من أرضهم، فى عملية يطلق عليها سياسة التطهير العرقى كالذى تريد إسرائيل فعله فى غزة الآن ولن يستطيعوا.

فشكراً فلسطين على إحياء القضية فى أذهاننا من جديد، وشكراً على ما بذلتِه من دماء فى سبيل الحفاظ على مقدساتنا، وشكراً على ما قدمتِه لنا من دروس علّمت أطفالنا معنى القضية، ومعنى الإنسانية، وجعلت قلوبنا تنبض بالنخوة من جديد، وها نحن نعلنها صراحة بأننا داعمون لأشقائنا فى فلسطين بكل ما أوتينا من قوة، وما استطعنا إلى ذلك سبيلاً، فإن لم تطله أيدينا، فبألسنتنا أو بقلوبنا، وهذا أضعف الإيمان.