«الوفد»: مبادرة مصر لوقف إطلاق النار في غزة تؤكد جهودها لحل القضية الفلسطينية

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، إن المبادرة التي طرحتها مصر لإنهاء صراع غزة، تؤكد جهود الدولة الجادة والمستمرة لمعالجة القضية الفلسطينية منذ نشأتها في 1947، لافتا إلى أن مصر حرصت على تحقيق الأمن القومي العربي وبناء أسس الاستقرار في المنطقة.

تجنب إراقة الدماء

وأوضح «الجندي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الاقتراح المصري يهدف إلى ضمان حق الشعب الفلسطيني في الحفاظ على أرضه وقضيته، وتجنب إراقة الدماء، وتوفير البيئة الآمنة لشعب قطاع غزة، خاصة أولئك الذين يعانون من ويلات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه المتسلسلة، علاوة على ذلك، فإن التزام مصر بالقضية الفلسطينية يفتح الباب أمام تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

إشادة المقترح المصري

وأشاد مساعد رئيس حزب الوفد، بالمقترح المصري الذي يتضمن 3 مراحل، منها السماح بحركة المواطنين من الجنوب، وإطلاق سراح واحتجاز جميع المدنيين من الجانبين، بما في ذلك النساء والقاصرين وكبار السن، لافتا إلى أن المفاوضات «الفلسطينية - الفلسطينية» تعيد العلاقات بين الأطراف الفلسطينية، وتكمل إعادة إعمار قطاع غزة، وتمهد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فلسطينية، وتزيد من تدفق المساعدات الإنسانية لضمان الأمن.