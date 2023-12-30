تناول 12 حبة عنب.. أغرب طقوس شعوب العالم للاحتفال بالعام الجديد

ساعات قليلة ويستقبل العالم عاما ميلاديا جديدا، 2024، وتُعتبر شجرة الكريسماس وتعليق الزينة من أشهر طرق الاحتفال في جميع أنحاء العالم، إلا أن هناك طقوسا وعادات غريبة تميز بها بعض الشعوب في توديع العام المنتهي واستقبال سنة ميلادية جديدة مثل رمي الأثاث القديم من الشرفات.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أغرب 5 طقوس وعادات غير مألوفة للاحتفال بليلة رأس السنة وفقًا لما نشره موقع «travel earth»:

رمي الأثاث القديم

يرفع الإيطاليون شعار «تخلص من أشيائك القديمة» في ليلة رأس السنة، فمن المعتاد أن يرمي المواطنون في مدن إيطاليا مثل نابولي الأثاث والأغراض غير المرغوب فيها من شرفات المنزل، بما يشعرهم ببداية عام جديد، وخلال القيام بذلك الطقس الغريب يلتزم جميع السكان بالحذر أثناء التجول في الشوارع تجنبًا للإصابات من الأشياء الملقاة في الشوارع.

تناول 12 حبة عنب

يلتزم السكان المحليون في إسبانيا بتقليد غريب منذ عام 1909 خلال احتفالاتهم بالعام الجديد، إذ يحرصون على تناول 12 حبة عنب، واحدة لكل رأس الساعة حتى منتصف الليل، ووفقًا للمعتقد إذا استطاع الشخص الانتهاء من آخر حبة عنب في الوقت المناسب سيكون لديه حظ سعيد ومفاجآت سارة طوال العام الجديد.

عادة غريبة يقوم بها الشعب الأيرلندي للاحتفال بالعام الجديد، إذ يضربون الخبز على الأبواب والجدران اعتقادًا منهم أن ذلك يطرد الحظ السيئ والأرواح الشريرة، كما تضع السيدات العازبات حبة من التوت تحت وسائدهن ليلة رأس السنة ثم يحرقنها في اليوم التالي بغرض جذب الحب والمفاجآت السعيدة خلال العام.

ارتداء الملابس المنقطة

تحطيم الأواني الفخارية والأطباق الصيني على أبواب الجيران هي طريقة شعب الدنمارك في الاحتفال بالعام الميلادي الجديد، وذلك اعتقادًا منهم أنه كلما زادت كمية الأواني الصيني المكسورة زادت الأخبار السعيدة في العام الجديد.

وتستهدف طقوس الفلبينيين في العام الجديد تحقيق الرخاء والثروة للعام الجديد، إذ يحيطون أنفسهم بالأشياء المستديرة التي تشبه العملات المعدنية، من خلال تناول الأطعمة والفواكه المستديرة كالعنب، وارتداء الملابس المنقطة، اعتقادًا منهم أن ذلك يساعد على تدفق الأموال في العام الجديد.