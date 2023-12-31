الغردقة تتصدر المدن السياحية في احتفالات رأس السنة.. وفود من 42 جنسية

كشف عصام علي، الخبير السياحي، وعضو غرفة المنشآت السياحية بالبحر الأحمر، أن مدينة الغردقة تتصدر المدن السياحية في احتفالات رأس السنة بعدد 82 ألف غرفة فندقية، وتأتي في صدارة المدن السياحية المصرية، إذ استقبلت الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات حوالي 42 جنسية مختلفة من دول العالم، لقضاء احتفالات رأس السنة بفنادق الغردقة.

احتفالات رأس السنة في الغردقة

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن» أن مدينة الغردقة تشهد زخمًا سياحيًا وإقبالا كبيرًا من السائحين الأجانب، قبل ساعات من احتفالات رأس السنة الجديدة 2024، يأتي في مقدمتهم السياح الألمان والروس والإيطاليين والتشيك والبولنديين والبريطانيين والهولنديين.

وأشار إلى أن السياح الروس ما زالوا يٌفضلون قضاء إجازاتهم في مصر، على الرغم من تراجع أعدادهم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، ويأتوا في المرتبة الثانية بعد الألمان من حيث الوصول.

ارتفاع نسبة الإشغالات في رأس السنة

اختتم بالإشارة إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق في رأس السنة، لتسجل أعلى معدل لها منذ جائحة كورونا، تجاوزت نسبة الإشغالات بالفنادق 90% في عدد كبير من الفنادق والمنتجعات السياحية، نظرًا لإقبال عدد كبير من سياح العالم لقضاء إجازة رأس السنة بفنادق الغردقة.