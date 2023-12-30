مطار الغردقة يستقبل 122 رحلة طيران تقل آلاف السائحين للاحتفال برأس السنة

كشف جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار الغردقة الدولي، عن استقبال 122 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا، اليوم السبت، تقل حوالي 24 ألف سائح من جنسيات أجنبية، للاحتفال برأس السنة وأعياد الميلاد المجيد.

مطار الغردقة يستقبل آلاف السائحين

وقال أبو المجد علي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، إن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 122 رحلة طيران سياحية قادمة من أوروبا إلى مطار الغردقة، وتقل حوالي 24 ألف سائح، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة.

وأضاف «علي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن فرق العلاقات العامة تكون في استقبال السائحين بالورود ومشروبات الضيافة، مع إنهاء إجراءات الوصول استعدادا لقضاء احتفالات رأس السنة بفنادق الغردقة.

ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق

وأكد وجود إقبال كبير من السائحين الأجانب على حجوزات حفلات رأس السنة بفنادق الغردقة، حيث أنهت جميع الفنادق الاستعدادات للاحتفالات المختلفة.