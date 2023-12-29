مطار الغردقة يستقبل آلاف السائحين لقضاء احتفالات رأس السنة

يستقبل مطار الغردقة الدولي اليوم 18 ألف سائح من جنسيات مختلفة، على متن 92 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا، لقضاء احتفالات رأس السنة بفنادق الغردقة، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار الغردقة يستقبل آلاف السائحين

وأشار سامح جمعة الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 92 رحلة طيران سياحية على مدار اليوم إلى مدينة الغردقة تقل حوالي 18 ألف سائح أجنبي من جنسيات مختلفة، تزامنا مع احتفالات رأس السنة.

الاحتفال برأس السنة في الغردقة

وأشار «جمعة» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى استعدادات فنادق الغردقة للاحتفال برأس السنة، حيث تم تجهيز خيمة رأس السنة بالفنادق ورفع حالة الطوارئ لتأمين الاحتفالات وتشديد الإجراءات الأمنية في محيط الفنادق والمنشآت السياحية ومنع الإجازات للعاملين بالقطاع السياحي.

ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق

ولفت «جمعة» إلى إقبال عدد كبير من السائحين على حجوزات حفل رأس السنة وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها منذ مطلع العام الجاري، حيث تجاوز حاجز 95% من مختلف الجنسيات الأجنبية.