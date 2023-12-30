استشاري مناعة بعد ظهور أول حالتين من متحور كورونا الجديد: لا تقلقوا ولكن احذروا

كشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، تفاصيل ظهور أول حالتين من متحور كورونا الجديد JN1 في مصر، مشيرًا إلى أنه لا داع للقلق ولكن علينا الحذر.

كورونا لم ينته والهدف الرئيسي هو إضعافه

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، على شاشة «المحور»، إن كورونا لم ينته والهدف الرئيسي هو إضعافه، لأن هذه الفيروس عدوى تنفسية لن تنتهي، وذك لأن فيروس كورونا الآن يصيب الجهاز التنفسي العلوي، والمضاعفات آثارها أقل بكثير، وخطورته على الجسم أقل كثيرًا، وهو انتهى كجائحة وأصبح ضعيفًا، وهو مثير للاهتمام وليس مثيرا للقلق.

المتحور الجديد أعراضه بسيطة

وأشار إلى أن المتحور الجديد أعراضه بسيطة ويصعب التمييز بالفحص الإكلينيكي بينه وبين دور البرد العادي، وعلاجه بالسوائل في المنزل، وخافض الحرارة.