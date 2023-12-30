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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

البابا تواضروس: مشهد الانتخابات الرئاسية 2024 مفرح.. والتاريخ سيتوقف أمامه كثيرا

كتب:

محمد عزالدين
10:13 م | السبت 30 ديسمبر 2023
البابا تواضروس الثاني بابا وبطريرك الكرازة المرقسية

البابا تواضروس الثاني بابا وبطريرك الكرازة المرقسية

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن التاريخ سيقف أمام الانتخابات الرئاسية وقتا طويلا لأن الكثيرين لم يتوقعوا أن تكون الصورة كذلك.

وأوضح خلال حوار خاص ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه عندما ذهب للإدلاء بصوته في اللجنة الانتخابية وجد الكثير من الناخبين على غير المعتاد، والانتخابات كانت أمرا مفرحا.

من ناحية أخرى، كشف أن ما يحدث في فلسطين ليس صراعا دينيا، قائلا إن إسرائيل محتلة أرض، وبالتالي الدين بريء من ذلك، ومنذ متى تدعو الأديان إلى سفك الدماء بهذه الصورة؛ فهي تنادي بالرحمة والإحسان والحوار والفضيلة سواء اليهودية أو المسيحية أو الإسلامية بصورة عامة؛ فالأديان جاءت لترفع مستوى الإنسان.

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