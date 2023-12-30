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حزب الجيل يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي بتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري

كتب:

عمرو صالح
10:36 م | السبت 30 ديسمبر 2023
الدكتور حسن هجرس

الدكتور حسن هجرس

أشاد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتوجهيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة تطوير أطر التعاون الدولي في المشروعات التنموية، ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من استجابتها للاحتياجات والأولويات الوطنية.

المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وأشار «هجرس» في بيان له إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية التركيز على تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتوفير الخدمات والحماية الاجتماعية بشكل عادل في كل مناطق الجمهورية، منوها بأهمية ما تقوم به المبادرة الرئاسية حياة كريمة في تغيير وجه الحياى بقرى الريف المصري.

وأكد القيادي بحزب الجيل الديمقراطي، أهمية الدور الذي تقوم به شركات القطاع الخاص في مختلف المجالات بمصر؛ بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة وتحقيق رؤية مصر 2030، مشيرا إلى حرص الدولة على تفعيل دوره ودعمه.

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