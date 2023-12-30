البابا تواضروس: نتيجة الانتخابات الرئاسية شهادة منحها الشعب للرئيس السيسي على نجاحه

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن الانتخابات الرئاسية شهادة منحها الشعب للرئيس عبدالفتاح السيسي على نجاحه في السنوات العشر الماضية، وشهادة أخرى باستكمال المسيرة، وهذا يعد أكبر حافز للرئيس السيسي كإنسان وكقائد للعمل كله؛ بأن الخط الذي يسير عليه يوافق عليه الشعب ويريده ويريد استكماله.

الانتخابات الرئاسية دفعة قوية للتحفيز

وأضاف البابا تواضروس الثاني، خلال حوار خاص ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الانتخابات الرئاسية دفعة قوية للتحفيز، والشعب كله شارك في هذه الشهادة، وهذه فرصة طيبة، مردفا: «أرى أن العمل في السنوات المقبلة سيكون أكثر، والإنجاز بها أكثر، وربما مراجعة لبعض المواقف التي لم يكن بها النجاح بنسبة 100%، ومراجعة النفس شيء مهم.. وأتوقع خيرا».

وأشار إلى أن مراجعة النفس دائما تشمل 3 نقاط على المستوى الفردي أو الجماعي؛ النقطة الأولى تتمثل في شكر الله على الأشياء التي تمت، والثانية هي الأخطاء التي يتوب عنها، والثالثة تتمثل في الحلم بالمستقبل.

مصر تواجه تحديات غير عادية

ولفت إلى أن مصر تواجه تحديات غير عادية، والمواقف المحيطة بها مؤلمة، ولكن لدينا رجاء الاستمرار، وفحص النفس ومراجعة الذات تحتاج بأن يكون عند الإنسان رجاء؛ فكلمة «جلد الذات» صعبة للغاية لأنها محبطة للإنسان.