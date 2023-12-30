مصطفى الفقي: مبادرة وقف الحرب بغزة تؤكد مساعي الدبلوماسية المصرية نحو السلام الشامل

ثمن الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، المبادرة المصرية لوقف الحرب على قطاع غزة، مشيرا إلى أنها بادرة تؤكد سعي الدولة المصرية لوقف حمامات الدم بالأراضي الفلسطينية والعودة لطاولة المفاوضات والتوصل إلى حل ينهي حالة الحرب التي يعيشها سكان القطاع.

المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة

وأضاف «الفقي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة تشتمل على شروط جيدة للغاية وتخدم كافة الأطراف ولكن الأمر في النهاية يعود لموافقة جاني النزاع على بنودها ووقف حالة الحرب التي عانى منها الشعب الفلسطيني بشكل كبير على مدار الشهرين الماضيين خاصة أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت أبشع الجرائم الإنسانية خلال حربها الأخيرة والتي كشفت عن وجهها الحقيقي المتطرف والمعادي للسلام.

القضية الفلسطينية

واختتم المفكر السياسي، مؤكدا أن مصر لم تتخلَ يوما عن دعم القضية الفلسطينية وأن القيادة السياسية استطاعت خلال الفترة الأخيرة أن تتصدى لمحاولات تصفية القضية بتهجير سكان قطاع غزة لدول الجوار، مؤكدا أنها كانت سد منيعا لذلك المخطط وتصدت له بحنكة سياسية جيدة للغاية.