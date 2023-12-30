نائب بـ«الشيوخ»: المقترح المصري لوقف الحرب في غزة يتماشى مع جهود حقن الدماء

قال النائب عبده أبو عايشه، عضو مجلس الشيوخ، إن المقترح المصري لوقف إطلاق النار والحرب في غزة، يتماشى تماما مع جهود الدولة منذ بدء الصراع في 7 أكتوبر الماضي للتهدئة، ووقف القتال وتعزيز إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.

حان الوقت لوقف العدوان على غزة

وشدد «أبو عايشه»، في تصريحات صحفية له اليوم، على أن المقترح المصري، الذي يتضمن 3 مراحل متتالية ومرتبطة معا، تنتهي بوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الحرب على غزة أدت لخسائر باهظة، وحان الوقت لإيقافها تمامًا وحقن الدماء بعد كل ما جرى، والانطلاق لتسوية سياسية شاملة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الجهود المصرية متواصلة لحل الصراع الدائر حاليا في غزة، وإيقاف العدوان الإسرائيلي عليها، لافتا إلى أن استمرار الحرب أكثر من ذلك قد يفتح الباب لصراع أوسع.

وأوضح النائب عبده أبو عايشه، أن مصر تسعى إلى حقن الدماء الفلسطينية، ووقف العدوان على قطاع غزة، ونصرة الشعب الفلسطيني، وإعادة السلام والاستقرار للمنطقة.

مصر الأكبر عربيا ودوليا في تقديم المساعدات الإنسانية

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن الجهود المصرية لوقف الحرب في قطاع غزة لم تتوقف لحظة واحدة، كما أن مصر هي الأكبر عربيا ودوليا في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع، انطلاقا من دورها الريادي بالقضية الفلسطينية.