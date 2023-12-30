رئيس «الاتحاد الديمقراطي» عن مبادرة مصر لوقف الحرب بغزة: تؤكد الحرص على حقن الدماء

أشاد حسن ترك رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي بميادرة مصر لوقف الحرب في غزة والعودة لطاولة المفوضات ووقف العدوان الإسرائيلي على المدنيين، مشيرا إلى أن المبادرة تؤكد حرص الدولة المصرية على حقن الدماء الفلسطيني وحماية المدنيين الفلسطنيين من مجازر الاحتلال التي تمارس على الأراضي المحتلة.

الدولة المصرية على مر العصور لم تتوان لحظة عن دعم القضية الفلسطينية

وقال حسن ترك خلال تصريحاته لـ«الوطن»، إن الدولة المصرية على مر العصور لم تتوان لحظة عن دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وتثبت الموقف من إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 الموقعة بإتفاقية أوسلو، مشيرا على القيادة السياسية كانت الداعم الأكبر للموقف الفلسطيني منذ اندلاع الأزمة مطلع أكتوبر الماضي.

حزب الاتحاد الديمقراطي

وتابع رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي: مصر كانت القوة الأكبر الداعمة للأشقاء الفلسطنيين سواء من خلال التحرك الدبلوماسي بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد قمة السلام بحضور معظم رؤساء وملوك دول العالم والتي جاءت للوقوف على أرض صلبة تجاه القضية الفلسطينية وضرورة وجود حل جذري لها إضافة إلى الدعم اللوجستي المتمثل في تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية لأهالي غزة بمجرد بدء العدوان.