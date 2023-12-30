البابا تواضروس: مقولة الرئيس السيسي «نحن نبني دولة» واسعة المعنى

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن مقولة الرئيس عبدالفتاح السيسي «نحن نبني دولة»، تتكون من 3 كلمات لكن واسعة المعنى للغاية، والدولة لكي تُبنى لا بد من تقوية كل أركانها، وأحد الأركان المهمة فيها خاصة في جغرافية مصر وما يحيطها هو قوة العسكرية المصرية، وهذا شيء مهم ومن الجيد أن الدولة ملتفتة لذلك.

البابا: نحن في عالم لا يحترم إلا القوي

وأضاف البابا تواضروس الثاني، خلال حوار خاص ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن المصريين يعيشون في حدود الوادي، ويمثل حوالي 8%، وباقي مساحة مصر فارغة، وما يملي هذا الفراغ وجود قوة قوية لحفظها، ومردفا: «نحن في عالم لا يحترم إلا القوي»، فهي اللغة التي يفهمها العالم.

مقومات المجتمع المصري تتمثل في التنوع الكبير

وأوضح أن مقومات المجتمع المصري تتمثل في التنوع الكبير مع الحضارة الغنية في تاريخ مصر، ما يعطي نوعاً من الأصالة، مردفا: «كنت أصلي منذ فترة في كنيسة بمصر القديمة، هذه الكنيسة منذ الخامس الميلادي، بالطبع تجددت، لكنها منذ الخامس الميلادي وكانت مقرا للبابا، وقلت حينها للناس نحن على أرض مصر كان بها كنيسة قبل اكتشاف العالم الجديد، وهذا يبين الجذور الموجودة في مصر».