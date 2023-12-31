دعاء دخول السنة الجديدة 2024.. اللهم نسألك يٌمنها ويٌسرها ونٌورها وبركاتها

أقل من 24 ساعة تفصلنا عن العام الميلادي الجديد 2024، ويرغب الكثيرون في تحقيق الأمٌنيات فيه، لذلك يبدأون بالتقرب إلى الله والدعاء بأن يحمل هذا العام الخير والرزق والبركة، ويتساءل البعض عن دعاء دخول السنة الجديدة 2024.

دعاء دخول السنة الجديدة 2024

دار الإفتاء المصرية أكدت على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه مستحب بدء العام الجديد بدعاء دخول السنة الجديدة 2024، موصية بترديد الأدعية التي تجلب الرزق والخير والبركة، وهناك صيغ كثيرة للدعاء منها كالتالي:

- اللهم إني أسألك خير هذه السنة يمنها ويسرها، وأمنها وسلامتها، ونورها وبركاتها، وأعوذ بك من شرورها وصدودها وعسرها وخوفها وهلكتها.

- اللهم إني أرغب إليك أن تحفظ علي فيها ديني الذي هو عصمة أمري ودنياي التي فيها معاشي، وتوفقني فيها إلى ما يرضيك عني في معادي، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. - اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرًا لي.

- اللهم في عامي الجديد وفقني لما يرضيك عني من القيام والصيام وغض البصر وحفظ اللسان، اللهم ارزقني الإخلاص لوجهك الكريم، وأتمّ عليّ رحمتك وفضلك. اللهم أستودعك عاماً مرّ من حياتي فاغفر لي فيما هو آت، وارحمني واعف عنّي واسترني.

دعاء دخول السنة الجديدة 2024.. احرص على ترديده

- اللهم قد أقبل علينا عام جديد نسألك من خيره ونعوذ بك من شره، نسألك اللهم أن تجعله عام خير وأن تنصر الإسلام والمسلمين وأسألك اللهم عملا يقربنى إليك ياذا الجلال والإكرام وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

- ويجب ترديد دعاء دخول السنة الجديدة 2024، وهو اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحًا يتبعه فلاح، ورحمة منك، وعافية منك، ومغفرة منك ورضوانًا.

- الحمد لله رب العالمين اللهم إنك قدير، وهذا عام جديد قد أقبل و سنة جديدة قد أقبلت نسألك من خيرها ونعوذ بك من شرها ونستكفيك فواتها. - اللهم اجعله عاماً لا يضيق لنا فيه صدر، ولا يخيب لنا فيه أمر، ولا يرد لنا فيه دُعاء، واحفظ لنا من نحب، وبشرنا بما يسر، وحقق لنا ما نتمنى، يا رب العالمين.