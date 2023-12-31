سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك

استقرت أسعار اليورو اليوم الأحد 31-12- 2023 في مختلف البنوك المصرية، إذ سجل سعر اليورو اليوم 34.25 جنيه للشراء، و34.48 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري 34.05 جنيه للشراء، كما سجل 34.36 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سجل سعر اليورو اليوم 34.05 جنيه للشراء، و34.36 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي

سجل سعر اليورو اليوم 33.70 جنيه للشراء، وسجل 33.85 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سجل سعر اليورو اليوم 34.25 جنيه للشراء، وسجل 34.48 جنيه للبيع في بنك قناة السويس.

سعر اليورو اليوم في بنك الاسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم 34.25 جنيه للشراء، كما سجل 34.48 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سجل سعر اليورو اليوم 33.60 جنية للشراء، وسجل 33.78 جنية للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.