محمد عدوي لـ«ملعب الفن»: منصة «watch it» أحدثت نقلة كبيرة في إنتاج الدراما

قال محمد عدوي، رئيس تحرير مجلة أخبار النجوم، إن المنصات الرقمية التي تقدم المسلسلات ولا سيما «watch it» أحدثت نقلة كبيرة في إنتاج الدراما والشكل والمضمون وعدد الحلقات وكل شيء.

وأضاف «عدوي»، خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن»، المذاع على راديو «أون سبورت إف إم»، ويقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار، أن المنصات الرقمية تُعد نقلة مختلفة أفادت الدراما إلى حد بعيد، والمنصات تعمل باستراتيجيات جديدة بعيدا عن المألوف، وهذا ما حدث مع مسلسل «بالطو» فلم يكن يعرف أحد فريق العمل وبطل المسلسل، ولكنه سيطر، وهذا ما يحدث حاليا، والمنصات ساعدت على إخراج نصوص خارج الصندوق.

وأشار إلى أن أفضل الأعمال في دراما رمضان هي الأعمال التي تتكون من 15 حلقة، وهو ما انتبهت إليه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مثل «تحت الوصاية» و«حرب»، وهذا تغيير جذري لفكرة العملية الإنتاجية، وهذا كان يحتاج قلباً جريئاً ووعياً وقراراً وتخطيطاً.

وأشاد بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تقديمها هذا المحتوى والتوسع لفكرة التغيير وتقديم محتوى مختلف بشكل مختلف، قائلا إن الجمهور تقبل ذلك، وأوصلها لما وصلت إليه.