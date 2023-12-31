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محمد عدوي لـ«ملعب الفن»: روبي تفقد جزءا من نجاحها في التمثيل عندما تظهر كمطربة

كتب:

محمد عزالدين
12:08 ص | الأحد 31 ديسمبر 2023
محمد عدوي

محمد عدوي

علق محمد عدوي، رئيس تحرير مجلة أخبار النجوم، على أداء الفنانة روبي في الدراما والسينما، قائلا: «روبي ممثلة رائعة بدون شك ولديها قدرات تمثيلية غير طبيعية، ولا سيما في دورها في مسلسل سجن النسا».

وأضاف «عدوي»، خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن»، المذاع على راديو «أون سبورت إف إم»، ويقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار، أن الفنانة روبي لديها إمكانات تمثيلية رائعة ربما تفقد جزءاً منها عندما تغني.

وتابع: «روبي ظهرت كمطربة، لكن لديها إمكانات تمثيلية مختلفة للغاية، وهي قماشة جيدة ووجه مصري خالص وجميل ومعبر وأخدت فرص تمثيلية جيدة للغاية حتى على المستوى التجاري وحققت نجاحاً بشكل أو بآخر، ربما تفقده عندما تضع نفسها في وضع معين طربيا».

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