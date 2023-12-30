البابا تواضروس: مصر أصبحت دولة لها تقدير في كل شيء على مستوى العالم

قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن مصر استطاعت خلال السنوات الماضية، أن تقيم مؤتمرات عالمية يحضر فيها عدد من رؤساء الدول والمسؤولين فيها للاستماع لصوت مصر، آخرها مؤتمر المناخ ومؤتمر القاهرة للسلام.

البابا تواضروس: الرئيس السيسي صنع شخصية مصر أمام العالم كله

وأضاف البابا تواضروس الثاني، خلال حوار خاص ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن مصر أصبحت دولة لها تقدير في كل شيء عالميا، والرئيس السيسي صنع شخصية مصر أمام العالم كله، وهذه حقيقة وليست مجاملة.

وتابع: «عندما أزور دولاً وأقابل المسؤولين ينظرون لمصر بكل احترام وتقدير، ومن المعروف أن هناك مضادين ومحبطين والذين يجعلون النور ظلاما، ويقولون الخير شرا والشر خيرا، لكن مصر في رؤيتي ترى خطها وتسير بشكل صحيح وتحاول معالجة المشكلات الموجودة، وأثق أن كل شيء سيحل».