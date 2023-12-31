2024 عام الذهب والمعادن.. خبيرة أبراج تنصح بالاستثمار في المضمون

كشفت سابي عبد الله، خبيرة الأبراج، مفاجأة بشأن الاستثمار في المعادن 2024، مؤكدة أن هذا العام سيكون مليئا بالمفاجآت وتحديدا فيما يخص الذهب، إذ من المتوقع أن يصبح ملاذا آمنا للمواطنين.

ونصحت سابي، في تصريحات تليفزيونية، بشراء الذهب باعتباره الملاذ الأفضل في الاستثمار خلال عام 2024: «اللي معاه فلوس يشتري دهب، 2024 هو عام الذهب والمعادن، يعني لو عاوز تحوش فلوسك وتستثمرها صح روح اشتري دهب، مش مهم سبايك ولا مشغولات الأهم أنه دهب».

2024 هو عام الذهب والمعادن

لم تقتصر نصائح «سابي» للمواطنين على الذهب فقط، بل نصحت بشراء الفضة أيضا: «ممكن كمان تجيب فضة، السنة دي دهب ومعادن، لكن طبعا علشان الناس بتحب الدهب هتشتريه وده الأضمن والأربح، استثمار دائم ومستمر مدى الحياة»، مؤكدة أن الذهب، معدن نفيس ومن المهم اقتناؤه والاحتفاظ به: «اشتروا دهب اوعوا تبيعوا اللي محتفظين بيه، ده هيربح أضعاف قيمته في 2024».

ونصح خبراء الذهب بشراء السبائك أو الجنيهات الذهبية، من أجل استثمار الأموال، إذ أكد مستشار شعبة الذهب، نادي نجيب لـ«الوطن»، أن أفضل استثمار في الفترة الحالية، هو شراء السبائك الذهبية خاصة عيار 24 التي تبدأ من جرام وحتى 5 جرامات: «السبائك مكاسبها مضمونة وهي أموال مجمدة، ممكن اللي معاه أي مبلغ يشتري سبيكة، ويفضل عيار 24، لأنه نقي أفضل أنواع الدهب وبيحتفظ بقيمته وربحه».