انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم السبت.. اعرف عيار 21 بكام؟

انخفضت أسعار الذهب اليوم السبت 30 ديسمبر 2023، في مصر بمحلات الصاغة خلال بداية التعاملات المسائية، بنحو 35 جنيهاً للجرام عيار 21، الأكثر تداولاً، مقارنة بأسعار بداية التعاملات الصباحية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3150 جنيهاً.

أسعار الذهب اليوم

وعن أسعار الذهب خلال بداية التعاملات المسائية، ترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة، وفقاً لأخر التحديثات المعلنة من جانب شعبة الذهب.

سعر الذهب في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً، في مصر اليوم السبت، نحو 3600 جنيه للشراء، بدون مصنعية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22، نحو 3300 جنيه للشراء، بدون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعاً، نحو 3150 جنيهاً للشراء، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18، حوالي 2700 جنيه للشراء.

أما سعر جرام الذهب عيار 14، فقد سجل اليوم السبت، نحو 2100 جنيه للشراء، بدون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت نحو 25200 جنيهاً للشراء، فيما سجل سعر الأونصة الذهبية نحو 2065 دولاراً.